«Кровь из головы вытекла на трассу»: блогерша погибла в ДТП 

Из-за желания сделать эффектный кадр врезалась в трактор на мотоцикле и погибла популярная российская мотоблогерша Ксения Никитина. Инцидент произошел в Подмосковье, на трассе М 8, сообщают друзья погибшей в соцсетях.
Около 11 утра байкерша на арендованном «Харлее ехала в сторону Ярославля в составе группы мотоциклистов. На 87 км трассы Никитина врезалась в трактор на скорости 160 км в час. Она скончалась на месте.
»Ксения была в красной кожаной куртке. Она погибла мгновенно. Кровь из головы вытекла на трассу», — пишет ярославское издание «ПроГород».
В паблике мотоциклисты сообщают, что женщина погибла из-за стремления сделать эффектный кадр.
Девушка обгоняла колонну мотоциклов, чтобы снять соратников на камеру, прикрепленную к шлему. Мотоциклистка повернула голову, чтобы они попали в кадр, и в этот момент врезалась на огромной скорости в трактор, который перестроился и поехал по левой полосе.
Ксении Никитиной было 33 года. Она уроженка Ярославля. Сегодня утром женщина планировала приехать с друзьями в Ярославль и собрать местных мотоциклистов для дальнейшей общей поездки.
Ксения вела на YouTube канал о мотоциклах. На него подписаны 39 тысяч человек.
В последнем видео, сделанном на заправке за минуты до трагедии, мотобайкерша весело говорит:
«Мы конечно можем встать два мотоцикла и грозно стоять в пробке, но боюсь мы перегреемся все, и воздушники тоже. Когда поедем, мы прям тронемся все, и как бог на душу положит, так и поедем, как каждому комфортно…»