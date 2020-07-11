«Кровь из головы вытекла на трассу»: блогерша погибла в ДТП 

Из-за желания сделать эффектный кадр врезалась в трактор на мотоцикле и погибла популярная российская мотоблогерша Ксения Никитина. Инцидент произошел в Подмосковье, на трассе М 8, сообщают друзья погибшей в соцсетях.

Около 11 утра байкерша на арендованном «Харлее ехала в сторону Ярославля в составе группы мотоциклистов. На 87 км трассы Никитина врезалась в трактор на скорости 160 км в час. Она скончалась на месте.

»Ксения была в красной кожаной куртке. Она погибла мгновенно. Кровь из головы вытекла на трассу», — пишет ярославское издание «ПроГород».

В паблике мотоциклисты сообщают, что женщина погибла из-за стремления сделать эффектный кадр.

Девушка обгоняла колонну мотоциклов, чтобы снять соратников на камеру, прикрепленную к шлему. Мотоциклистка повернула голову, чтобы они попали в кадр, и в этот момент врезалась на огромной скорости в трактор, который перестроился и поехал по левой полосе.

Ксении Никитиной было 33 года. Она уроженка Ярославля. Сегодня утром женщина планировала приехать с друзьями в Ярославль и собрать местных мотоциклистов для дальнейшей общей поездки.

Ксения вела на YouTube канал о мотоциклах. На него подписаны 39 тысяч человек.

В последнем видео, сделанном на заправке за минуты до трагедии, мотобайкерша весело говорит: