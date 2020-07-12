Сын экс-министра спорта насмерть сбил человека 

Сын депутата Госдумы и бывшего министра спорта России Артём Иванюженков насмерть сбил велосипедиста за рулем BMW X6. Потерпевший умер до приезда скорой помощи, передает канал 112.
Молодой человек был за рулем иномарки, оформленной на его мать, Наталью Иванюженкову. По предварительной информации, правила дорожного движения Артем не нарушал и был трезв. Место аварии он не покидал.
Артём — сын бывшего министра спорта РФ Бориса Иванюженкова. Он занимал эту должность в 1999-2000 годах. Борис Иванюженков также является депутатом Госдумы 6 и 7 созывов.
Артём профессионально занимается хоккеем, он воспитанник школы «Витязь». Одним из основателей клуба был его отец.
Последние два года Артём живёт и играет в хоккей в США.
Это не первый инцидент в семье экс-министра. Четыре года назад старший сын Бориса — Антон — на BMW въехал в автобусную остановку и сбил двоих пешеходов. Обоих тогда госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако Антону удалось избежать колонии: уголовное дело, как сообщал «Рамблер», прекратили в связи с примирением сторон.