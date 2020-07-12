Сын экс-министра спорта насмерть сбил человека 

Молодой человек был за рулем иномарки, оформленной на его мать, Наталью Иванюженкову. По предварительной информации, правила дорожного движения Артем не нарушал и был трезв. Место аварии он не покидал.

Артём — сын бывшего министра спорта РФ Бориса Иванюженкова . Он занимал эту должность в 1999-2000 годах. Борис Иванюженков также является депутатом Госдумы 6 и 7 созывов.

Артём профессионально занимается хоккеем, он воспитанник школы «Витязь». Одним из основателей клуба был его отец.

Последние два года Артём живёт и играет в хоккей в США.