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Сын экс-министра спорта насмерть сбил человека 

Майк Габриелян и ещё 23 1 час назад
Сын экс-министра спорта насмерть сбил человека
Фото: Twitter
Сын депутата Госдумы и бывшего министра спорта России Артём Иванюженков насмерть сбил велосипедиста за рулем BMW X6. Потерпевший умер до приезда скорой помощи, передает канал 112.
Молодой человек был за рулем иномарки, оформленной на его мать, Наталью Иванюженкову. По предварительной информации, правила дорожного движения Артем не нарушал и был трезв. Место аварии он не покидал.
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
Артём — сын бывшего министра спорта РФ Бориса Иванюженкова. Он занимал эту должность в 1999-2000 годах. Борис Иванюженков также является депутатом Госдумы 6 и 7 созывов.
Артём профессионально занимается хоккеем, он воспитанник школы «Витязь». Одним из основателей клуба был его отец.
Последние два года Артём живёт и играет в хоккей в США.
Это не первый инцидент в семье экс-министра. Четыре года назад старший сын Бориса — Антон — на BMW въехал в автобусную остановку и сбил двоих пешеходов. Обоих тогда госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако Антону удалось избежать колонии: уголовное дело, как сообщал «Рамблер», прекратили в связи с примирением сторон.
Комментарии 221
ДТП , BMW , BMW X6 , Михаил Ефремов , Борис Иванюженков , Артем Иванюженков , Госдума
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