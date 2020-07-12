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Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге» 

Майк Габриелян и ещё 4 2 часа назад
Две несовершеннолетние угонщицы перевернулись на «Волге», убегая от полицейских в Москве. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
В воскресенье на Автозаводской улице полицейский автомобиль преследовал ГАЗ-3102, водитель которого не остановился по требованию инспектора и пытался скрыться.
Погоня закончилась тем, что «Волга» съехала с трассы, ударилась о бордюр на Нижегородской улице и врезалась в припаркованный Nissan.
«В салоне автомашины ГАЗ находились две несовершеннолетние 2005 и 2004 годов рождения, которые получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение», — сказали в полиции.
Он отметил, что девушки угнали «Волгу» на Динамовской улице. По словам источника в правоохранительных органах, они были пьяны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что работник СТО угнал у клиентки Toyota Vitz и обменял его на «Жигули» в Забайкалье.
ДТП , Видео , Nissan , Toyota , Toyota Vitz , МВД , ИТАР-ТАСС
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