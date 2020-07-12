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В ДТП под Ростовом-на-Дону один человек погиб и семеро пострадали 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Мясорубка под Ростовом: семь пострадавших
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, семеро, включая троих детей, получили травмы в результате ДТП с участием трех автомобилей на трассе М-4 в Аксайском районе Ростовской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.
"В 08:00 мск Аксайский район автодорога М-4 "Дон" 1045 км. По предварительным данным, автомобиль Chrysler столкнулся с двигавшимся в правом ряду "КамАЗом", после чего Chrysler столкнулся с попутным автомобилем Hyundai Solaris", — говорится в сообщении.
В результате столкновения в Chrysler погибла пассажирка, пострадали водитель и три пассажира, из них двое детей. В Hyundai пострадал водитель и два пассажира, из которых один несовершеннолетний.
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ДТП , Hyundai , Hyundai Solaris , Chrysler , Камаз , ГИБДД
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