Мясорубка под Ростовом: семь пострадавших

Один человек погиб, семеро, включая троих детей, получили травмы в результате ДТП с участием трех автомобилей на трассе М-4 в Аксайском районе Ростовской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

"В 08:00 мск Аксайский район автодорога М-4 "Дон" 1045 км. По предварительным данным, автомобиль Chrysler столкнулся с двигавшимся в правом ряду "КамАЗом", после чего Chrysler столкнулся с попутным автомобилем Hyundai Solaris", — говорится в сообщении.

В результате столкновения в Chrysler погибла пассажирка, пострадали водитель и три пассажира, из них двое детей. В Hyundai пострадал водитель и два пассажира, из которых один несовершеннолетний.