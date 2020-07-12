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«Велосипед вообще разорвало»: очевидцы о ДТП с сыном экс-министра 

Майк Габриелян 50 минут назад
«Велосипед вообще разорвало»: ДТП с сыном экс-министра
Фото: ТК 112
Очевидцы рассказали, как сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье.
Сын экс-министра спорта насмерть сбил человека
Трагедия произошла накануне вечером на Октябрьском проспекте Подольска. Водитель автомобиля BMW снёс 45-летнего велосипедиста. Машина ехала на приличной скорости, шансов у потерпевшего не было — он скончался на месте аварии. Иномаркой управлял 22-летний Артем Иванюженков — сын экс-министра спорта Бориса Иванюженкова.
О случившемся рассказали очевидцы, сообщает РЕН ТВ.
Один из них гулял с собачкой около девяти часов и увидел, как BMW черного цвета сбил велосипедиста.
«Когда я подошел, он уже лежал на асфальте, накрытый пледом. Народ стоял, стояла полиция, выставила она оцепительные маяки, чтобы никто не шел», — рассказал свидетель Сергей.
Он добавил, что велосипед от удара разлетелся на две части.
Жительница близлежащего дома Юлия рассказала, что стояла на балконе вместе с дочерью и сестрой. Они увидели, как мужчина на велосипеде поехал поперек дороги, по которой с большой скоростью двигался автомобиль. По словам Юлии, велосипедист ускорился, вероятно, полагая, что успеет проехать. Однако водитель автомобиля его, скорее всего, не заметил.
«Раздался дикий, страшный удар. Человек перелетел через машину, велосипед вообще разорвало», — рассказала свидетель.
По её словам, молодой человек за рулем автомобиля даже не понял, как все произошло.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Артём находился за рулем BMW X6, оформленного на его мать, Наталью Иванюженкову. По предварительной информации, правила дорожного движения Артем не нарушал и был трезв. Место аварии он не покидал.
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ДТП , BMW , BMW X6 , Борис Иванюженков , Артем Иванюженков , РЕН ТВ
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