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В Петербурге автомобиль врезался в остановку 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
Автомобиль протаранил остановку в Петербурге
Фото: vk.com/spb_today
Легковой автомобиль врезался в остановку в Центральном районе Санкт-Петербурга. В результате аварии один из пешеходов, стоящих на остановке, получил тяжелые травмы. Об этом говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы УГИБДД по региону.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, авария произошла на пересечении улиц 8-й Советской и Дегтярной.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mercedes, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, потерял управление над транспортным средством и въехал в остановку общественного транспорта с последующим наездом на пешехода и дерево. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы", — говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка.
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ДТП , Volkswagen Polo , Volkswagen , ГИБДД
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