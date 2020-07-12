Автомобиль протаранил остановку в Петербурге

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Как пояснили в пресс-службе ведомства, авария произошла на пересечении улиц 8-й Советской и Дегтярной.

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ТАСС: последние новости

В ДТП под Ростовом-на-Дону один человек погиб и семеро пострадали

Источник: блогер Ксения Никитина погибла в ДТП на трассе в Подмосковье

В центре Москвы две машины перевернулись после ДТП