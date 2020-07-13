Мотоциклист насмерть разбился на юге Москвы 

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На юге столицы мотоциклист не справился управлением и разбился. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 13 июля.

Отмечается, что авария произошла на Липецкой улице утром 12 июля. В ДТП попал 29-летний мужчина, который управлял мотоциклом « Honda CBR 600 RR».

По данным пресс-службы, мотоциклист превысил скорость и не справился с управлением.

— В результате произошло опрокидывание байка. От полученных травм мужчина скончался на месте, — отметили в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».