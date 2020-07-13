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Мотоциклист насмерть разбился на юге Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Мотоциклист насмерть разбился на юге Москвы
Фото: Вечерняя Москва
На юге столицы мотоциклист не справился управлением и разбился. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 13 июля.
Отмечается, что авария произошла на Липецкой улице утром 12 июля. В ДТП попал 29-летний мужчина, который управлял мотоциклом «Honda CBR 600 RR».
По данным пресс-службы, мотоциклист превысил скорость и не справился с управлением.
— В результате произошло опрокидывание байка. От полученных травм мужчина скончался на месте, — отметили в сообщении.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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ДТП , Honda , АГН "Москва"
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