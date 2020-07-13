В результате аварии четверо из пяти людей, находившихся в «Хендае», погибли. Там находилась семья — муж, жена, двое их сыновей 12 и 10 лет и дочь восьми лет. Выжил лишь 12-летний мальчик. Он был госпитализирован в реанимацию одной из больниц.