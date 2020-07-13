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Пьяный украинец на «Мерседесе» убил семью в ДТП 

Артём Кульша 5 часов назад
Житель Украины в состоянии опьянения устроил ДТП под Киевом, жертвами которого стали четверо членов одной семьи. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Вчера около 19:00 по местному времени на Старообуховской трассе в пяти километрах от Киева автомобиль «Мерседес» (Mercedes) GLE 250D 4 Matic задел микроавтобус, с которым ехал в одном направлении, и столкнулся с «Хендай Туксон» (Hyundai Tucson) на встречной полосе.
В результате аварии четверо из пяти людей, находившихся в «Хендае», погибли. Там находилась семья — муж, жена, двое их сыновей 12 и 10 лет и дочь восьми лет. Выжил лишь 12-летний мальчик. Он был госпитализирован в реанимацию одной из больниц.
Водитель «Мерседеса», 40-летний житель Киева Антон Желепа, почти не пострадал в результате ДТП, но все равно был госпитализирован. В момент аварии он был пьян. Желепа не является владельцем «Мерседеса». Машиной, по данным «Страны.ua», владеет бизнесвумен Ольга Никитина, которая живет в элитном поселке Козине Киевской области. Ранее Желепа был судим за вождение в состоянии опьянения.
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ДТП , Видео , Hyundai , Hyundai Tucson , Mercedes-Benz , Ольга Никитина
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