Пьяный россиянин насмерть сбил мотоциклистку 

Мотоциклистка погибла в Ростове-на-Дону в результате ДТП с участием автомобиля «БМВ» (BMW), которым управлял водитель в состоянии опьянения. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе управления Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) по Ростовской области сообщили, что, согласно предварительной информации, водитель «БМВ» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом, после чего оба транспортных средства выехали за пределы дороги.
Автомобилем управлял 24-летний мужчина в состоянии опьянения, а мотоциклом — 28-летняя девушка. Она получила травмы в результате аварии и была госпитализирована. В мотоклубе «Мотовольница» сообщили, что пострадавшая скончалась.
Вчера, как сообщал «Рамблер», житель Киева за рулем автомобиля «Мерседес» (Mercedes) GLE 250D 4 Matic в состоянии опьянения выехал на встречную полосу на Старообуховской трассе в пяти километрах от Киева и столкнулся с «Хендай Туксон» (Hyundai Tucson). В результате ДТП погибли четверо из пяти людей, находившихся в «Хендае», — муж, жена, их сын 10 лет и дочь восьми лет, выжил лишь их сын 12 лет. Он был госпитализирован в реанимацию.