Пьяный россиянин насмерть сбил мотоциклистку 

Мотоциклистка погибла в Ростове-на-Дону в результате ДТП с участием автомобиля « БМВ » (BMW), которым управлял водитель в состоянии опьянения. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе управления Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по обеспечению безопасности дорожного движения ( ГИБДД ) по Ростовской области сообщили, что, согласно предварительной информации, водитель «БМВ» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом, после чего оба транспортных средства выехали за пределы дороги.

Автомобилем управлял 24-летний мужчина в состоянии опьянения, а мотоциклом — 28-летняя девушка. Она получила травмы в результате аварии и была госпитализирована. В мотоклубе «Мотовольница» сообщили, что пострадавшая скончалась.