Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный россиянин насмерть сбил мотоциклистку 

Артём Кульша 3 часа назад
Мотоциклистка погибла в Ростове-на-Дону в результате ДТП с участием автомобиля «БМВ» (BMW), которым управлял водитель в состоянии опьянения. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе управления Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) по Ростовской области сообщили, что, согласно предварительной информации, водитель «БМВ» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мотоциклом, после чего оба транспортных средства выехали за пределы дороги.
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Автомобилем управлял 24-летний мужчина в состоянии опьянения, а мотоциклом — 28-летняя девушка. Она получила травмы в результате аварии и была госпитализирована. В мотоклубе «Мотовольница» сообщили, что пострадавшая скончалась.
Вчера, как сообщал «Рамблер», житель Киева за рулем автомобиля «Мерседес» (Mercedes) GLE 250D 4 Matic в состоянии опьянения выехал на встречную полосу на Старообуховской трассе в пяти километрах от Киева и столкнулся с «Хендай Туксон» (Hyundai Tucson). В результате ДТП погибли четверо из пяти людей, находившихся в «Хендае», — муж, жена, их сын 10 лет и дочь восьми лет, выжил лишь их сын 12 лет. Он был госпитализирован в реанимацию.
Комментарии 20
ДТП , Видео , Hyundai , BMW , Hyundai Tucson , Mercedes-Benz , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка под Ростовом: семь пострадавших
Мясорубка под Ростовом: семь пострадавших
«Велосипед вообще разорвало»: ДТП с сыном экс-министра
«Велосипед вообще разорвало»: ДТП с сыном экс-министра
«Кровь из головы вытекла на трассу»: блогерша погибла в ДТП
«Кровь из головы вытекла на трассу»: блогерша погибла в ДТП
«Повернула голову»: как разбилась блогерша
«Повернула голову»: как разбилась блогерша
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение