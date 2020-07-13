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Пьяный водитель намеренно утопил автобус с людьми 

Мария Иванова 1 час назад
Водитель автобуса, съехавшего в водоем в Китае, спровоцировал ДТП из-за «неудовлетворенности жизнью». Об этом сообщает «Жэньминь жибао».
Как писал «Рамблер», ДТП случилось утром 7 июля в китайской провинции Гуйчжоу. Автобус упал в водохранилище, 21 человек (в том числе и водитель) погиб, 15 пострадали. Среди погибших и пострадавших были школьники.
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В Управлении общественной безопасности города Аньшунь рассказали, что 52-летний водитель по фамилии Чжан пил водку перед аварией. Он перелил спиртное в бутылку от безалкогольного напитка, взял с собой на работу и употребил алкоголь во время одной из остановок. Незадолго до этого он узнал о запланированном сносе общественного жилья, которое он арендовал.
ДТП случилось, когда Чжан совершил внезапный разворот, превысил скорость, пересек пять полос и врезался в ограждение.
Ему уже посмертно вменяют совершение экстремистского преступления, «направленного против неопределенной группы лиц и подрывающего общественную безопасность», с нанесением ущерба государственному имуществу.
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ДТП , Видео
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