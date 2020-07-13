Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На МКАД частично восстановили движение после ДТП 

РИА Новости и ещё 17 2 часа назад
На МКАД частично восстановили движение после ДТП
Фото: РИА Новости
Движение по четырем полосам на МКАД, где произошло ДТП с четырьмя автомобилями, открыто, однако сохраняется загруженность дороги, сообщает пресс-служба московского Центра организации дорожного движения в Twitter.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 97-го километра МКАД — район нацпарка "Лосиный остров" — произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Было ограничено движение в первой и второй полосах.
"Открыто движение по четырем полосам. Остается перекрытым крайний правый ряд. Движение на участке очень плотное. Объезжайте", — говорится в сообщении.
Видео дня. Парконы переоборудовали для маломобильных граждан
Последние новости
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
ДТП , Автоновости , Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Велосипед вообще разорвало»: ДТП с сыном экс-министра
«Велосипед вообще разорвало»: ДТП с сыном экс-министра
«Кровь из головы вытекла на трассу»: блогерша погибла в ДТП
«Кровь из головы вытекла на трассу»: блогерша погибла в ДТП
Мясорубка под Ростовом: семь пострадавших
Мясорубка под Ростовом: семь пострадавших
«Повернула голову»: как разбилась блогерша
«Повернула голову»: как разбилась блогерша
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение