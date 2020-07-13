На МКАД частично восстановили движение после ДТП 

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Движение по четырем полосам на МКАД, где произошло ДТП с четырьмя автомобилями, открыто, однако сохраняется загруженность дороги, сообщает пресс-служба московского Центра организации дорожного движения в Twitter.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 97-го километра МКАД — район нацпарка "Лосиный остров" — произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Было ограничено движение в первой и второй полосах.