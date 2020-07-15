На МКАД четыре полосы перекрыли из-за ДТП с фурами

Две грузовые машины столкнулись на 32-м километре МКАД в Москве, движение перекрыто по четырем полосам. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"На 32-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых машины. В результате столкновения перекрыты для движения автотранспорта четыре полосы", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, в результате ДТП пострадал один человек.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных службы, обстоятельства аварии устанавливаются.