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На МКАД четыре полосы перекрыли из-за ДТП с двумя фурами 

ТАСС и ещё 21 2 часа назад
На МКАД четыре полосы перекрыли из-за ДТП с фурами
Фото: РИА Новости
Две грузовые машины столкнулись на 32-м километре МКАД в Москве, движение перекрыто по четырем полосам. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.
"На 32-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых машины. В результате столкновения перекрыты для движения автотранспорта четыре полосы", — сказал собеседник агентства.
По данным источника, в результате ДТП пострадал один человек.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных службы, обстоятельства аварии устанавливаются.
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ДТП , дтп, мкад , МВД , ИТАР-ТАСС
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