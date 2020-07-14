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В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
Фото: РИА Новости
Две женщины погибли, одна госпитализирована после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сегодня в 02.50 на улице Северное Шоссе, 31г водитель автомобиля Nissan Cefiro допустил наезд на стоящий грузовик Scania. В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия. Еще одна женщина, сидевшая на заднем сидении, госпитализирована с тяжелыми травмами", — говорится в сообщении.
Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, а также занимаются розыском водителя.
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ДТП , Nissan , Nissan Cefiro , МВД
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