В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком 

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Две женщины погибли, одна госпитализирована после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Красноярске, сообщает пресс-служба регионального главка МВД

"Сегодня в 02.50 на улице Северное Шоссе, 31г водитель автомобиля Nissan Cefiro допустил наезд на стоящий грузовик Scania. В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия. Еще одна женщина, сидевшая на заднем сидении, госпитализирована с тяжелыми травмами", — говорится в сообщении.

Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, а также занимаются розыском водителя.