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Авария на МКАД с участием бензовоза попала на видео 

Мослента 2 часа назад
В Москве на 97-м километре МКАД произошла авария с участием бензовоза. О пострадавших пока ничего неизвестно. Видео опубликовало во вторник, 14 июля, издание НТВ в своем Telegram-канале.
На записи показано, как около обочины стоит автобус, к его задней части прикреплены знаки «Дорожные работы» и стрелка с направлением объезда для автомобилистов. Однако водитель бензовоза не смог среагировать на них вовремя и на большой скорости влетел прямо в припаркованный автобус.
Отмечается, что от силы столкновения железные пластины отбойника разорвались. Автобус перекрыл первую и вторую полосу дороги. В данный момент нет информации о пострадавших.
23 июня стало известно, что в произошедших авариях в Москве с 15 по 21 июня никто не погиб.
«Мы рады, что вы внимательны на дорогах и бережете себя и других», — заявили в столичном департаменте транспорта.
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ДТП , Видео , НТВ
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