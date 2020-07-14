Авария на МКАД с участием бензовоза попала на видео 

В Москве на 97-м километре МКАД произошла авария с участием бензовоза. О пострадавших пока ничего неизвестно. Видео опубликовало во вторник, 14 июля, издание НТВ в своем Telegram-канале.

На записи показано, как около обочины стоит автобус, к его задней части прикреплены знаки «Дорожные работы» и стрелка с направлением объезда для автомобилистов. Однако водитель бензовоза не смог среагировать на них вовремя и на большой скорости влетел прямо в припаркованный автобус.

Отмечается, что от силы столкновения железные пластины отбойника разорвались. Автобус перекрыл первую и вторую полосу дороги. В данный момент нет информации о пострадавших.

23 июня стало известно, что в произошедших авариях в Москве с 15 по 21 июня никто не погиб.