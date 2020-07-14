Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка легла на дорогу и погибла в результате ДТП 

Алиса Селезнёва 51 минуту назад
В Ростове-на-Дону автомобилист переехал женщину, которая легла на проезжую часть. Об этом со ссылкой на ГИБДД по региону сообщает «Комсомольская правда».
Авария на МКАД с участием бензовоза попала на видео
По данным ведомства, ДТП произошло 11 июля на проспекте Шолохова. Под колесами машины погибла 55-летняя женщина.
«По данному факту проводится проверка. Авария произошла в половине третьего утра. Водителю, который наехал на женщину, 29 лет», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Telegram-канал «Подъем!» разместил видеозапись инцидента. На кадрах видно, что женщина в темноте медленно идет по дороге, а потом ложится на проезжую часть. Несколько машин объехали ее, а одна не сумела.
«Рамблер» писал, что ранее мотоциклистка погибла в Ростове-на-Дону в результате ДТП с участием автомобиля BMW, которым управлял пьяный водитель.
ДТП , Видео , BMW , ГИБДД , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Повернула голову»: как разбилась блогерша
«Повернула голову»: как разбилась блогерша
«Кровь из головы вытекла на трассу»: блогерша погибла в ДТП
«Кровь из головы вытекла на трассу»: блогерша погибла в ДТП
Мясорубка под Ростовом: семь пострадавших
Мясорубка под Ростовом: семь пострадавших
«Велосипед вообще разорвало»: ДТП с сыном экс-министра
«Велосипед вообще разорвало»: ДТП с сыном экс-министра
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение