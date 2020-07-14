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В Ростове-на-Дону автомобилист переехал женщину, которая легла на проезжую часть. Об этом со ссылкой на ГИБДД по региону сообщает «Комсомольская правда».

По данным ведомства, ДТП произошло 11 июля на проспекте Шолохова. Под колесами машины погибла 55-летняя женщина.

«По данному факту проводится проверка. Авария произошла в половине третьего утра. Водителю, который наехал на женщину, 29 лет», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Telegram-канал «Подъем!» разместил видеозапись инцидента. На кадрах видно, что женщина в темноте медленно идет по дороге, а потом ложится на проезжую часть. Несколько машин объехали ее, а одна не сумела.