Тачскрины в автомобилях назвали причиной аварий

Правительство в Великобритании всерьез обеспокоено уровнем смертности на автомобильных дорогах страны. Принимаемые властями меры заставляли его снижаться до 2010 года, но вот уже 10 лет, несмотря на все усилия, смертность остается на одном уровне.

Британские специалисты провели специальное исследование, показавшее, что главной причиной ДТП с тяжелыми последствиями являются смартфоны и современные автомобильные информационно-развлекательные системы с сенсорными экранами.

Сейчас каждый производитель устанавливает в салон автомобиля минимум один тачскрин, а в некоторых моделях их количество доходит до трёх. Как показало исследование компании Mazda , увеличение количества экранов не является признаком прогресса и стоит постепенно убирать сенсорные дисплеи из автомобилей.

По словам старшего инженера Mazda Мэттью Вальбуэна, при использовании тачскрина водитель неизбежно меняет положение рулевого колеса, что сказывается на траектории машины и может привести к аварии.

Также департамент транспорта Великобритании волнует продолжающееся использование смартфонов водителями. Власти продолжают повышать за это штрафы, но разговор по телефону или написание сообщения до сих пор остаются одними из главных причин аварий.