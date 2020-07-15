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Россиянин без водительских прав сбил двухлетнего ребенка 

Lenta.ru 4 часа назад
Россиянин без прав сбил двухлетнего ребенка
Фото: РИА Новости
В поселке Бискамжа Аскизского района Хакасии водитель без прав сбил двухлетнего ребенка, когда ехал задним ходом. Информация опубликована в сообществе ГИБДД республики во «ВКонтакте».
В ведомстве рассказали, что россиянин припарковал автомобиль на детской площадке и видел, что там играют дети. По данным ГИБДД, перед тем, как начать движение задним ходом, он посмотрел в зеркало заднего вида, убедившись, что рядом с ним нет детей. Предположительно, мужчина не заметил ребенка.
Ребенок получил обширную рвано-ушибленную рану правой щеки, его доставили в больницу. В ГИБДД не уточнили, начата ли проверка.
14 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону женщина легла посреди проезжей части и уснула, после чего на нее наехал автомобиль и протащил на несколько метров. В результате пострадавшая умерла. ГИБДД по Ростовской области организовало проверку.
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ДТП , ГИБДД
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