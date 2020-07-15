Звездные ДТП, которые вы могли пропустить

После отмены самоизоляции на дорогах возросло число аварий, среди участников которых встречались и медийные личности

Больше двух месяцев мы не слышали о громких ДТП, так как во время режима самоизоляции количество автомобилей и других личных средств передвижения на дорогах сократилось больше чем в два раза. Однако спокойствие длилось недолго, и вот уже мы получаем информацию из сводок новостей об авариях, участниками которых нередко становятся медийные личности. Так одним из недавних эпизодов стало ДТП с участием Валерия Меладзе . И если в этом случае все, слава богу, обошлось без серьезных повреждений, в последние месяцы на дорогах случаются и более серьезные аварии.

Опасные маневры

На прошлой неделе мотоблогер Ксения Никитина разбилась на собственном байке. Девушка не смогла справиться с управлением и на полной скорости врезалась в трактор во время обгона колонны мотоциклов. Блогер скончалась на месте. По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что у девушки просто не было шансов. Ксения вела аккаунт в «Инстаграме» и канал на известном видеохостинге, где рассказывала о своем опыте и отношении к управлению мотоциклом. Никитина устраивала тест-драйвы для новых байков и делилась видео со своими подписчиками.

И снова байк

Одной из самых заметных и трагичных историй стало ДТП с участием популярного блогера Анастасии Тропицель. Девушка стала известным «ютубером» уже в 14, через год после этого заработала свой первый миллион. Подписчики обожали свою любимицу и с нетерпением ждали новые видео и посты в соцсетях. Последней поездкой для Тропицель стало путешествие на Бали. Попав на остров своей мечты, девушка приобрела собственный мотоцикл, однако произошло недоразумение с получением водительских прав. В июне этого года блогер не справилась с управлением транспортным средством и погибла на месте аварии, когда с передним колесом тяжелого байка произошли неполадки. Девушке было 18 лет.

Со смертельным исходом

В апреле этого года эпатажный блогер Павел Петеля внезапно перестал выходить на связь с друзьями и родными. Мужчину начали искать по всему городу, место обнаружения Павла шокировало близких: парня обнаружили в столичном морге. Как выяснилось, Петеля попал в страшную аварию недалеко от Подольска. При этом блогер находился на пассажирском сидении, а за рулем оказался 16-летний подросток. Автомобиль с молодыми людьми попал под фуру, разогнавшись до 200 км/ч.