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Житель Приморского края сбил забор и наехал на крыльцо школы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Министерства внутренних дел (МВД) России.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло вчера в Спасском районе Приморского края. Автомобиль « Сузуки Эскудо» ( Suzuki Escudo ) совершил наезд на металлический забор одного из образовательных учреждений, а после этого наехал на его крыльцо.

Машиной управлял 39-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. В момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии были повреждены забор и крыльцо школы, а четыре человека, водитель и пассажиры «Сузуки», получили травмы различной степени тяжести, в частности, девятилетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

В отношении водителя были составлены материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».