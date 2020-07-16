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Есть пострадавшие: пьяный россиянин протаранил школу 

Артём Кульша и ещё 7 1 час назад
Житель Приморского края сбил забор и наехал на крыльцо школы. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Министерства внутренних дел (МВД) России.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло вчера в Спасском районе Приморского края. Автомобиль «Сузуки Эскудо» (Suzuki Escudo) совершил наезд на металлический забор одного из образовательных учреждений, а после этого наехал на его крыльцо.
Машиной управлял 39-летний мужчина со стажем вождения 16 лет. В момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии были повреждены забор и крыльцо школы, а четыре человека, водитель и пассажиры «Сузуки», получили травмы различной степени тяжести, в частности, девятилетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.
В отношении водителя были составлены материалы по статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего».
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ДТП , Видео , Suzuki , Suzuki Escudo
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