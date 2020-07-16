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В Самаре трамвай сошел с рельсов 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Самаре трамвай сошел с рельсов
Фото: РИА Новости
Трамвай без пассажиров сошел с рельсов в Промышленном районе Самары, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
Инцидент произошел около 18.00 (17.00 мск) у дома № 311 по улице Ново-Садовая в районе завода имени Тарасова.
"Поступило сообщение о сходе передней колесной пары трамвая маршрута № 24… Погибших и пострадавших нет, пассажиры в вагоне отсутствовали. Движение трамваев приостановлено. Аварийно-восстановительной службой муниципального предприятия "ТТУ" (Трамвайно-троллейбусное управление) проводятся работы по установке колесной пары на рельсы", — сообщили в пресс-службе.
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