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В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с грузовиком 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
11 человек пострадали в ДТП в Дагестане
Фото: РИА Новости
На территории горного Бежтинского участка в Дагестане произошло ДТП с участием грузовика, в результате чего пострадали 11 человек.
Об этом ТАСС рассказал глава муниципального округа Бежтинский участок Гусейн Хайбулаев.

«Всего пострадавших 11 человек, двое из них лечатся амбулаторно, девять — стационарно. Трое из 11 находятся в тяжёлом состоянии — это две женщины и ребёнок 9 лет», — отметил он.

Уточняется, что люди находились в грузовике, водитель которого согласился их подвезти. ЧП произошло из-за того, что провалилась дорога, что привело к опрокидыванию автомобиля на бок.
Ранее пять человек погибли и ещё шесть пострадали в результате аварии в Дагестане.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ИТАР-ТАСС
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