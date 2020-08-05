Число погибших в ДТП в Подмосковье снизилось

Смертность в результате ДТП в Московской области за полгода снизилась на 16,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом во вторник, 4 августа, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Отмечается, что с начала гола на подмосковных дорогах в результате аварий погибли 300 человек. В первые шесть месяцев 2019 года жертвами ДТП стали 359 человек.

Более всего показатель смертности снизился в Зарайске, Королеве, Реутове, Долгопрудном и Серебряных Прудах, сообщает ТАСС.

В Московской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходят мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Согласно данному проекту, к концу 2020 года число мест концентрации ДТП на подмосковных дорогах должно уменьшиться на 20 процентов.