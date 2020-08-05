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Число погибших в ДТП снизилось в Подмосковье с начала года 

Вечерняя Москва и ещё 20 4 часа назад
Число погибших в ДТП в Подмосковье снизилось
Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Смертность в результате ДТП в Московской области за полгода снизилась на 16,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом во вторник, 4 августа, рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Отмечается, что с начала гола на подмосковных дорогах в результате аварий погибли 300 человек. В первые шесть месяцев 2019 года жертвами ДТП стали 359 человек.
Более всего показатель смертности снизился в Зарайске, Королеве, Реутове, Долгопрудном и Серебряных Прудах, сообщает ТАСС.
В Московской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проходят мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Согласно данному проекту, к концу 2020 года число мест концентрации ДТП на подмосковных дорогах должно уменьшиться на 20 процентов.
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ДТП , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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