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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Липецкой области 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Рейсовый автобус сгорел в Липецкой области после столкновения с «Газелью», восемь человек пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС РФ.
— Поступило сообщение о ДТП на 375-м километре трассы М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Произошло столкновение автомобилей «Газель» и рейсового автобуса. Пострадало восемь человек, — сказано в сообщении.
Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили транспортное средство и оказали помощь пострадавшим.
По предварительным данным, в автобусе ехало 39 человек, в том числе один ребенок.
Троих пострадавших доставили в больницу с легкими травмами.
Администрация Елецкого района направила два автобуса для перевозки пассажиров, их всех разместят в гостинице.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус попал в аварию под Липецком.
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