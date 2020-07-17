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Рейсовый автобус сгорел в Липецкой области после столкновения с «Газелью», восемь человек пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС РФ.

— Поступило сообщение о ДТП на 375-м километре трассы М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Произошло столкновение автомобилей «Газель» и рейсового автобуса. Пострадало восемь человек, — сказано в сообщении.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили транспортное средство и оказали помощь пострадавшим.

По предварительным данным, в автобусе ехало 39 человек, в том числе один ребенок.

Троих пострадавших доставили в больницу с легкими травмами.

Администрация Елецкого района направила два автобуса для перевозки пассажиров, их всех разместят в гостинице.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус попал в аварию под Липецком.