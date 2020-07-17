Непобежденный боксер Мэзион разбился насмерть в ДТП

Американский боксер Трэвелл Мэзион погиб в результате ДТП. Спортсмену было 24 года. О его смерти сообщили в промоутерской компании, которая занималась карьерой бойца.

Авария произошла недалеко от Остина (штат Техас). автомобиль боксёра выехал на встречную полосу. В результате столкновения также погиб водитель одной из машин, в которые он врезался. Мэзион погиб на месте, а 61-летний водитель скончался в больнице.

Мэзион был добрым, харизматичным молодым человеком, который освещал каждую комнату, в которую он заходил, и на ринге вызывал волнение у поклонников, — приводит ESPN заявление промоутерской компании.

Трэвелл Мэзион, известный под прозвищем Чёрная Магия, пришёл в профессиональный бокс в 2013 году, когда ему было 17 лет. На профессиональном ринге боксёр одержал 17 побед, 13 из них — нокаутом, в 17 поединках. В январе текущего года он в первом раунде нокаутировал мексиканца Фернандо Кастаньеду.