Сотрудники ГИБДД задержали двух несовершеннолетних водителей 

В Калужской области сотрудники ГИБДД задержали двух подростков без водительских удостоверений за рулем мотоцикла.

В районе Секиотовского кольца инспекторы остановили 17-летнего подростка за рулем мотоцикла без шлема и разрешения на вождение. Аналогичный случай произошел в деревне Рождествено: 14-летний юноша, не имея права на управление мотоциклом, катался со своей 14-летней подругой без шлема.

В отношении водителей-подростков составлены административные материалы за вождение без права управления транспортным средством. На 14-летнего юношу составлен протокол за перевоз пассажира без шлема. Девушка-пассажир так же оштрафована за езду без мотошлема. Материалы на 14-летних юношу и девушку были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В отношении 17-летнего водителя мопеда составлен административный материал по части 1 ст.12.7 КоАП РФ.