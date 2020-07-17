Граждане Украины пострадали при ДТП в Липецкой области

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Граждане Украины пострадали при столкновении автобуса и "Газели" в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали, что рейсовый автобус сгорел в Липецкой области после столкновения с "Газелью", пострадали восемь человек.

"В Елецком районе на 375-м километре федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" около населенного пункта Хмелинец произошло столкновение автомобиля "Газель" и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Донецк — Санкт-Петербург. Всего в автобусе находились 39 граждан Украины, в том числе один ребенок… Пострадали пять человек", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что трех пострадавших госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу.