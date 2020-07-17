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В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Фото: РИА Новости
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Происшествие произошло сегодня утром на автодороге Москва — Ярославль в районе поселка Петровское.
"В ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие", — сообщает ЗВО.
Для выяснения всех обстоятельств на месте ДТП работают представители правоохранительных органов совместно с Военной автомобильной инспекцией, добавляется в релизе.
"Мы подтверждаем факт аварии, там работают сотрудники ГИБДД", — сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону, добавив, что есть жертвы.
По информации главврача Ростовской ЦРБ Натальи Овечкиной, погибли два человека. "Госпитализированных нет, есть двое погибших. Но это предварительные данные. Работы на месте продолжаются", — сказала она агентству.
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ДТП , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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