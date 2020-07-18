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В Кузбассе в автоаварии на междугородной трассе погиб один человек 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В Кузбассе в автоаварии на междугородной трассе погиб один человек
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись утром в субботу на междугородной трассе в Беловском районе Кузбасса из-за выезда одной из машин на полосу встречного движения, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе областной ГИБДД. В Центре медицины катастроф Кузбасса уточнили, что мать ребенка от полученных травм умерла в больнице.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2109», двигавшийся со стороны Ленинска-Кузнецкого в направлении Белово, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Ist. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены 5 человек: водитель Toyota, женщина 43 лет, два ее пассажира: мужчина 39 лет и женщина 64 лет, а также водитель "ВАЗа" — 34-летняя женщина, и ее 16-летний пассажир", — сообщили в ГИБДД.
"Мать пострадавшего ребенка получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась в реанимации. Сам мальчик в тяжелом состоянии, его оперируют, еще трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести, находятся в медучреждениях", — добавили в пресс-службе Центра медицины катастроф.
На месте ДТП в настоящий момент работают сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства автоаварии. По результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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Комментарии
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Toyota Ist , Lada , Toyota , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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