Водитель автобуса за шкирку вышвырнул пенсионера

В Белгороде водитель автобуса схватил за шкирку и вышвырнул оплатившего проезд пенсионера, который назвал его козлом. Видео инцидента публикует издание «Подъем» в своем Telegram -канале.

На опубликованных кадрах видно, как водитель нападает на пожилого мужчину, а тот просит его отпустить, чтобы он мог сам выйти из автобуса.

«Пусть не называет козлом», — заявил водитель.

В транспортной компании изданию сообщили, что пенсионер якобы вел себя по-хамски. Там отметили, что, несмотря на это, водителю все равно вынесли замечание о недопустимости подобных действий. «Причиной конфликтной ситуации стало несоблюдение пассажиром правил пользования общественным транспортом, который во время движения автобуса не держался за поручни, а так же хамства, проявленного пассажиром по отношению к водителю», — сообщил собеседник издания, отметив, что виноваты обе стороны конфликта.

Ранее в Казани пьяный пассажир автобуса, отрицающий существование коронавируса, напал на кондуктора, сорвал с него маску и устроил драку, после которой его за ноги выволокли из салона. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как между кондуктором и пассажиром возникает конфликт. Судя по кадрам, пассажир не захотел принимать деньги от кондуктора и сорвал с него маску. Мужчина также два раза ударил его в челюсть и порвал ему майку.