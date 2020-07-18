Уснул за рулем: лобовое ДТП произошло в Крыму

В страшном лобовом ДТП на одной из горных трасс Крыма по счастливой случайности никто не погиб. О происшествии на автодороге Алушта — Судак сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. Информация об аварии поступила спасателям около полудня, в сообщении говорилось, что есть пострадавшие. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что в районе села Рыбачьего столкнулись автомобили Peugeot и "Лада Калина", при этом пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир "Лады".
Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе МВД республики, по предварительным данным виновником аварии стал водитель Peugeot, двигавшийся со стороны Судака.
"Водитель Peugeot предварительно уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада. В результате ДТП никто не пострадал", — сообщили в пресс-службе ведомстве, пояснив, что водителю и пассажиру Лады была оказана разовая медицинская помощь.
Ранее, как сообщил РИА Новости Крым, в лобовом ДТП под Феодосией, где водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Toyota, пострадали два человека.