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Уснул за рулем: чем обернулась усталость водителя на трассе в Крыму 

РИА Новости Крым 5 часов назад
Уснул за рулем: лобовое ДТП произошло в Крыму
Фото: РИА Новости Крым
В страшном лобовом ДТП на одной из горных трасс Крыма по счастливой случайности никто не погиб. О происшествии на автодороге Алушта — Судак сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. Информация об аварии поступила спасателям около полудня, в сообщении говорилось, что есть пострадавшие. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что в районе села Рыбачьего столкнулись автомобили Peugeot и "Лада Калина", при этом пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир "Лады".
Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе МВД республики, по предварительным данным виновником аварии стал водитель Peugeot, двигавшийся со стороны Судака.
"Водитель Peugeot предварительно уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада. В результате ДТП никто не пострадал", — сообщили в пресс-службе ведомстве, пояснив, что водителю и пассажиру Лады была оказана разовая медицинская помощь.
Ранее, как сообщил РИА Новости Крым, в лобовом ДТП под Феодосией, где водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Toyota, пострадали два человека.
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Комментарии
ДТП , Лобовое столкновение , Ford Focus , Peugeot , Lada , Lada Kalina , Toyota , МЧС , МВД , РИА Новости
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