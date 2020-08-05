Доказана вменяемость Ефремова во время аварии

Слушание по делу Сергей Ефремова перенесли на 6 августа. Участники дела ознакомились с материалами и результатами экспертизы.

Они показали, что актер в момент ДТП он вменяем, а значит, отдавал отчет своим действиям. Кроме того, ДНК-экспертиза показала, что на подушке безопасности присутствуют следы биологических материалов Ефремова.

«Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов, хотя и страдает от синдрома алкогольной зависимости, легковозбудим и несдержан, но все эти обстоятельства не препятствовали ему отдавать отчет в своих действиях в момент события преступления», — объянила гособвинитель.

Отметим, что артист неоднократно получал штрфаы за нарушения ПДД. Также, по словам адвоката Эльмана Пашаева, найденный в машине гашиш не принадлежит актеру, пишет ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в машине Ефремова после ДТП нашли гашиш и гашишное масло. Ранее у актера обнаружили в крови наркотические вещества.