ДТП в Чечне: погиб ребенок

В Чечне организована проверка прокуратуры по факту смертельного ДТП, произошедшего 3 августа. В результате наезда автомобиля погиб 12-летний мальчик, сообщили 5 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.

Трагедия произошла на территории Ленинского района города Грозного. По данным надзорного ведомства, несовершеннолетний выехал на проезжую часть дороги, где его сбила автомашина. От полученных в результате столкновения травм мальчик скончался на месте происшествия.

За рулем транспортного средства находился 26-летний мужчина. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров взял данное дело под личный контроль.

Как сообщили в ГИБДД по ЧР, за прошедшую неделю на территории республики произошло семь ДТП, в которых погибли три человека, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.