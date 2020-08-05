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В Чечне произошло ДТП, в котором погиб ребенок 

ИА Regnum и ещё 1 4 часа назад
ДТП в Чечне: погиб ребенок
Фото: ТАСС
В Чечне организована проверка прокуратуры по факту смертельного ДТП, произошедшего 3 августа. В результате наезда автомобиля погиб 12-летний мальчик, сообщили 5 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.
Трагедия произошла на территории Ленинского района города Грозного. По данным надзорного ведомства, несовершеннолетний выехал на проезжую часть дороги, где его сбила автомашина. От полученных в результате столкновения травм мальчик скончался на месте происшествия.
За рулем транспортного средства находился 26-летний мужчина. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров взял данное дело под личный контроль.
Как сообщили в ГИБДД по ЧР, за прошедшую неделю на территории республики произошло семь ДТП, в которых погибли три человека, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.
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ДТП , Генпрокуратура РФ
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