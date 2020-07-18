«Сказали молиться»: в Башкирии 21-летняя девушка осталась под колесами пассажирского автобуса 

В Стерлитамаке пассажирский автобус «Газель» сбил 21-летнюю Юлию С. на пешеходном переходе. Ужасное ДТП произошло еще 14 июля примерно 17:00 на проспекте Ленина в районе остановки «Гостиница Ашкадар». Известно, что в тот день девушка направлялась к себе домой, когда осталась под колесами пассажирского автобуса. Травмы Юли страшные и опасные — ушиб и повреждение головного мозга, многочисленные переломы. За все эти дни врачи борются за ее жизнь. Пока девушка коме, она находится на реанимации. В беседе с журналистом ГорОбзор.ру семья Юлии рассказала, что медики опасаются кровоизлияния в мозг, им сказали молиться.

«Ничего не обещают, сказали молиться, что б кровоизлияния не было в мозг. Состояние нестабильное, ей легче не становиться. Она в крайнем сложном состоянии», — поделились близкие девушки.

Тетя девушки обратилась социальные сети в поисках свидетелей страшной аварии. По ее словам, водитель признал вину, но отпущен на свободу. Правоохранительные органы пока ждут, когда Юля придет в себя.

«В двухсотом сказали, он вину признал и его отпустили. Ждут, когда Юля придёт в себя, что бы допросить её. Мне ничего о водителе не сказали, кто он», — рассказала женщина.

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