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Пассажирский автобус попал в ДТП в Подмосковье 

ИА Regnum и ещё 9 33 минуты назад
В Подмосковье столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и пассажирский автобус. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москвы» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло 18 июля в пос. Калининец Наро-Фоминского городского округа. По последним данным, в результате аварии погиб один человек, еще шестеро человек пострадали.
«Произошло столкновение легкового автомобиля марки Mercedes и автобуса», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины ДТП.
Как передавало ИА REGNUM, 15 июня на Новорижском шоссе в Московской области в результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал.
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