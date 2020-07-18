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Пять человек погибли и трое пострадали при столкновении двух иномарок в Тыве 

ТАСС 2 часа назад
Пять человек погибли: страшное ДТП в Тыве
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы в Тыве устанавливают обстоятельства ДТП в Эрзинском районе, где днем в субботу при столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек и еще трое пострадали. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике.
"По предварительным данным установлено, что водитель автомашины Daihatsu Storia, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с автомашиной марки Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли четыре участника дорожного движения, еще четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. В больнице скончалась еще одна [пострадавшая] девушка", — сообщили в ведомстве, добавив, что состояние пострадавших тяжелое.
Уточняется, что водители и пассажиры автомобилей в результате столкновения оказались заблокированы в транспортных средствах, потребовалась помощь спасателей, чтобы деблокировать людей. Следственно-оперативная группа регионального управления МВД в работает на месте аварии, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Комментарии
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Daihatsu Storia , Toyota , Daihatsu , Toyota Camry , МВД
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