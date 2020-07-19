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В Москве произошло массовое ДТП с участием маршруток 

ТК «Звезда» 4 часа назад
В Москве произошло массовое ДТП с маршрутками
Фото: flickr
Авария произошла на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова.
На западе Москвы столкнулись четыре машины, две из которых — маршрутки. Об этом сообщили в экстренных службах.
Авария произошла на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова. На месте работают экстренные службы и врачи.
«Произошло столкновение четырех машин, из них две маршрутки, которые ехали без пассажиров. Одна машина в результате столкновения перевернулась», — приводит ТАСС слова сообщения.
Информации о пострадавших нет. Сообщается, что на место столкновения приехали три машины скорой помощи. Выясняются все обстоятельства и причины аварии.
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ДТП , Авария на Боровском шоссе , ИТАР-ТАСС
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