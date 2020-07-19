В Москве произошло массовое ДТП с маршрутками

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Авария произошла на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова.

На западе Москвы столкнулись четыре машины, две из которых — маршрутки. Об этом сообщили в экстренных службах.

Авария произошла на пересечении Боровского шоссе и улицы Шолохова. На месте работают экстренные службы и врачи.

«Произошло столкновение четырех машин, из них две маршрутки, которые ехали без пассажиров. Одна машина в результате столкновения перевернулась», — приводит ТАСС слова сообщения.

Информации о пострадавших нет. Сообщается, что на место столкновения приехали три машины скорой помощи. Выясняются все обстоятельства и причины аварии.