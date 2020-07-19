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В Канаде автобус с туристами перевернулся у ледников

РИА Новостииещё 7
4 часа назад
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Туристический автобус перевернулся в Канаде по пути к леднику, по меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает местный телеканал CBC.
В Канаде перевернулся автобус с туристами
Фото: © Flickr / Halton Region EMS© Flickr / Halton Region EMS
Инцидент произошел в канадской провинции Альберта в национальном парке Джаспер у Колумбийского ледникового поля. В автобусе находились 27 пассажиров.
Пострадавшие, в том числе в тяжелом и критическом состоянии, на вертолетах и машинах скорой помощи были доставлены в больницы провинции. На место происшествия прибыли медики, полицейские и пожарные.
Ведется расследование причины аварии.
Комментарии1
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