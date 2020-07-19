В Канаде перевернулся автобус с туристами

Туристический автобус перевернулся в Канаде по пути к леднику, по меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали, сообщает местный телеканал CBC.

Фото: © Flickr / Halton Region EMS © Flickr / Halton Region EMS

Инцидент произошел в канадской провинции Альберта в национальном парке Джаспер у Колумбийского ледникового поля. В автобусе находились 27 пассажиров.

Пострадавшие, в том числе в тяжелом и критическом состоянии, на вертолетах и машинах скорой помощи были доставлены в больницы провинции. На место происшествия прибыли медики, полицейские и пожарные.