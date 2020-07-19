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В Подмосковье три человека пострадали в ДТП 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
В Подмосковье три человека пострадали в ДТП
Фото: depositphotos.com
Встречное столкновение двух легковых машин произошло на автодороге в Можайском районе Московской области, пострадали три человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.
"По предварительной информации сегодня около 11:20 на 16 километре автодороги "Руза-Воронцово-Тетерино" в Можайском районе произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей марок BMW и "ВАЗ". В результате ДТП три человека пострадали", — сказали в пресс-службе.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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ДТП , BMW , Lada , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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