Два человека погибли в ДТП в Крыму

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Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Красногвардейском районе Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, авария произошла около 14:00 в районе поселка Октябрьское на автодороге Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта.

"По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, при совершении обгона не справился с управлением, допустил боковой занос автомобиля и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat B5, который двигался в сторону Симферополя. По предварительным данным, водитель и пассажир Lada Priora скончались на месте, водитель и пассажир Volkswagen получили травмы", — рассказали в МВД по РК.