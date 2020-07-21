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Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Крыму 

РИА Новости Крым и ещё 1 4 часа назад
Два человека погибли в ДТП в Крыму
Фото: РИА Новости
Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Красногвардейском районе Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе МВД по республике.
По данным ведомства, авария произошла около 14:00 в районе поселка Октябрьское на автодороге Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта.
"По предварительным данным, водитель Lada Priora, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, при совершении обгона не справился с управлением, допустил боковой занос автомобиля и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat B5, который двигался в сторону Симферополя. По предварительным данным, водитель и пассажир Lada Priora скончались на месте, водитель и пассажир Volkswagen получили травмы", — рассказали в МВД по РК.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии.
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ДТП , Lada , Volkswagen Passat , Lada Priora , Volkswagen , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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