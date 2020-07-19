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Стас Барецкий «боднул» автомобиль ДПС 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Стас Барецкий «боднул» автомобиль ДПС
Фото: РИА Новости
Шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге на перекрестке Литейного и Невского проспектов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал артист, он ехал и врезался в автомобиль ДПС, пытавшийся его остановить.
«Я с размаху в них въехал, не сильно, так, боднул чуть-чуть», — сказал Барецкий.
По его словам, сотрудники дорожной полиции «докопались» до него, но теперь «все нормально», составлен протокол. «Я там еще немножко пошумел», — добавил Стас Барецкий.
Ранее Барецкий обвинил богачей и проституток в появлении в России коронавируса. По его мнению, состоятельные россияне любят путешествовать в Италию и Испанию, «у них там происходит секс с проститутками и все такое», после чего они и привезли инфекцию на территорию России.
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ДТП , Стас Барецкий , ГИБДД
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