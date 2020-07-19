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На Кипре православный митрополит врезался на лимузине в полицейскую машину 

News.ru 2 часа назад
Митрополит въехал на лимузине в полицейскую машину
Фото: cypolice/facebook.com
Авария с участием одного из высших иерархов Кипрской православной церкви — митрополита Пафского Георгия — произошло 19 июля в западной части Кипра.
По данным полиции островного государства, лимузин священнослужителя, за рулём которого находился глава митрополии, столкнулся с патрульной полицейской машиной на горном шоссе между деревней Цада и городом Полис Хрисохус.
В результате аварии никто не пострадал, автомобилям был нанесён незначительный ущерб. В данное время расследование причин и обстоятельств ДТП продолжается, передаёт ТАСС.
Митрополиту Георгию (Папахризостому) 71 год. Он возглавил Пафскую митрополию — одну из девяти епархий острова со статусом митрополий — в 2006 году, когда его предшественника на этом посту — митрополита Хризостом — избрали предстоятелем Кипрской православной церкви.
Как писал ранее NEWS.ru, пьяный житель Чувашии после ДТП хотел задавить полицейского. Авария произошла 24 сентября 2019 года возле деревни Юнга, виновник скрылся на автомобиле ВАЗ-2110, однако местонахождение нарушителя было установлено полицейским, который на служебной машине стал преследовать подозреваемого.
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ДТП , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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