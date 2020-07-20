Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В Москве автобус врезался в остановку

RT на русскомиещё 39
2 часа назад
Комментарии
На улице Ставропольской в Москве автобус врезался в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В Москве автобус врезался в остановку
Фото: lublino__online/Instagramlublino__online/Instagram
По предварительным данным, водитель автобуса не справилась с управлением и совершила наезд на остановку.
На данный момент проводится разбор произошедшего.
«Предварительно один погибший», — говорится в сообщении.
Между тем в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили РИА Новости, что в результате инцидента, по предварительным данным, погибших нет, пострадали три человека.
Ранее на западе Москвы столкнулись четыре автомобиля, включая два маршрутных автобуса.
Комментарии
ДТП,МВД,РИА Новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress