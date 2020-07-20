На улице Ставропольской в Москве автобус врезался в остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: lublino__online/Instagram lublino__online/Instagram

По предварительным данным, водитель автобуса не справилась с управлением и совершила наезд на остановку.

На данный момент проводится разбор произошедшего.

«Предварительно один погибший», — говорится в сообщении.

Между тем в пресс-службе столичного главка МВД России сообщили РИА Новости, что в результате инцидента, по предварительным данным, погибших нет, пострадали три человека.