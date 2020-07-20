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Момент столкновения автобуса с остановкой в Москве попал на видео 

ТК «Звезда» 6 часов назад
В результате инцидента пострадали три человека, 44-летняя женщина погибла.
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал момент столкновения автобуса с остановкой. Видно, что автобус поворачивает направо и продолжает, словно по инерции, резко двигаться направо, из-за чего врезается в остановочный пункт, где стоят люди. Заезжая на бордюр, он продолжает движение прямо, минуя фонарный столб, останавливается.
В результате инцидента пострадали три человека, 44-летняя женщина погибла.
Прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с ДТП
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами и организациями требований федерального законодательства о безопасности пассажирских перевозок», — сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Уточняется, что ДТП произошло приблизительно в 7.45 в районе Ставропольской улицы на юго-востоке Москвы. По предварительной информации, автобус совершил наезд на препятствие.
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ДТП , Видео
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