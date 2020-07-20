Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Ефремова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении актера направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.
Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил ТАСС, что суд по делу Ефремова начнется уже в первой декаде августа.
«Рамблер» писал, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом.