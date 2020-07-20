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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Михаила Ефремова передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении актера направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил ТАСС, что суд по делу Ефремова начнется уже в первой декаде августа.