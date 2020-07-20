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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова 

ТАСС и ещё 20 58 минут назад
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова
Фото: ТАСС
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — сказала Нефедова.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
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