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Дело Ефремова поступило в московский суд 

RT на русском и ещё 23 46 минут назад
Дело Ефремова поступило в суд
Фото: АГН «Москва»
Уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом информирует пресс-служба суда.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Дело Ефремова только поступило в суд. Дата заседания еще не назначена», — заявили в суде.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон.
В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как выяснила экспертиза, Ефремов был пьян.
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ДТП , Михаил Ефремов , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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