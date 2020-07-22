Дело Ефремова поступило в суд

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Уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом информирует пресс-служба суда.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Дело Ефремова только поступило в суд. Дата заседания еще не назначена», — заявили в суде.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. Как выяснила экспертиза, Ефремов был пьян.