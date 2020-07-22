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Дело Ефремова поступило в суд 

Артём Кульша и ещё 31 5 часов назад
Дело Ефремова поступило в суд
Фото: АГН «Москва»
Уголовное дело в отношении актера Михаила Ефремова поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом в пресс-службе суда сообщили ТАСС.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
Сегодня в пресс-службе Пресненского суда сообщили, что дело в отношении Ефремова поступило в суд, это произошло только что, поэтому дата заседания по нему еще не назначена.
На прошлой неделе адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что актер никак не может расслабиться после ДТП, очень сильно переживает из-за гибели человека, не принимает лекарства, не употребляет алкогольные напитки, читает книги, не читает в интернете новости об аварии со своим участием, смотрит канал «Культура» и спортивные телеканалы.
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ДТП , Jeep , Lada , Jeep Grand Cherokee , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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