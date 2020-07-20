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В страшном ДТП погибли пятеро детей из одной семьи 

Вероника Полынина 2 часа назад
В страшном ДТП погибли пятеро детей из одной семьи
Фото: РИА Новости
Во французском департаменте Дром на трассе А7 в ДТП погибли пятеро детей из одной семьи, четверо взрослых получили серьезные ожоги. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Автомобилистка выжила после серии кувырков на Toyota Corolla
Авария произошла вечером 20 июля недалеко от коммуны Альбон. Автомобиль Renault Scenic вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Находящиеся в машине пятеро детей погибли, четверым взрослым удалось выбраться. Все пострадавшие госпитализированы с сильными ожогами, их состояние оценивается как критическое.
На место происшествия прибыли более 50 спасателей и три вертолета, на которых были эвакуированы пострадавшие.
По предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автомобиля: у машины, возможно, отказали тормоза.
Утром на том же участке трассы произошло другое смертельное ДТП. Мотоциклист врезался в машину, стоявшую в пробке. Пассажир автомобиля погиб, водителя мотоцикла доставили в Лион на вертолете в критическом состоянии. Движение на трассе пришлось остановить, чтобы вертолет смог эвакуировать пострадавшего.
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ДТП , Renault Scenic , Toyota , Renault , Toyota Corolla
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