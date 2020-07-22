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В ДТП в Самарской области погиб подросток 

ТАСС и ещё 5 4 часа назад
В ДТП в Самарской области погиб подросток
Фото: РИА Новости
Автомобиль ВАЗ в Самарской области съехал в кювет и опрокинулся, погиб подросток, пятеро человек госпитализированы в Тольяттинскую городскую больницу, сообщается в среду на сайте главного управления МЧС по региону.
"В 07:02 (06:02 мск) 22 июля поступило сообщение о съезде в кювет с последующим опрокидыванием легкового автомобиля ВАЗ-2109 на 27-м км автодороги Тольятти — Димитровград в районе населенного пункта Мусорка. Погиб один человек (подросток 2005 года рождения), пострадали пять человек", — говорится в сообщении. Трое из пострадавших тоже несовершеннолетние.
Пострадавшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №2. В ликвидации последствий ДТП участвовали 11 человек и пять единиц техники. Причины ДТП устанавливаются.
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