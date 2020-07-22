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Автомобиль въехал в группу демонстрантов на Лесбосе 

Российская Газета и ещё 2 3 часа назад
Чрезвычайное происшествие произошло на греческом острове Лесбос, где накануне вечером автомобиль местного пенсионера, не справившегося с управлением, въехал в людей. Как передает РИА Новости, шесть человек получили травмы. Состояние двоих довольно серьезное.
Версию умышленного наезда полиция фактически исключила. О состоянии сидевшего за рулем мужчины пока ничего не сообщается. Пострадавшими оказались жители, собравшиеся на митинг в порту Митилини. На острове не утихают страсти из-за пожаров: ходят слухи, что поджоги устраивают мигранты, обосновавшиеся в округе. Активисты предлагают взять инициативу в свои руки и начать патрулирование местности собственными силами, если стражи порядка не способны обеспечить безопасность.
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